أبو مرزوق: "حماس" مقدمة الصف ورأس السهم في مواجهة المشروع الغربي

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، إن حركة حماس مقدمة الصف ورأس السهم في مواجهة المشروع الغربي.

وأكد أبو مرزوق أن حماس ظهرت في فترة عصيبة كان فيها العمل الوطني أنهك بضربات الاحتلال، وولدت مع ولادة انتفاضة الحجارة.

وبين أنها ملأت الفراغ بعد غياب الرموز الوطنية في بداية انتفاضة الحجارة، حيث كان انبعاثها يمثل البعد الحقيقي والحضاري للصراع، وانطلاقتها كانت نوعية وضرورية لأجل التحرير.

وأوضح أن حماس أعادت القضية إلى أصلها لمواجهة المشروع الغربي على أرض فلسطين، وكانت الفاعل الأساسي في مواجهته.

وأضاف: "علاقتنا مع الدول مستمرة حسب تموضع كل دولة من المشروع الصهيوني في المنطقة، والمقاومة التي تنتهجها حركة حماس جعلها فاعل أساسي في المنطقة".

وفيما يتعلق بالأوضاع في الضفة، بين أننا نشهد في الضفة ثورة عارمة في وجه الاحتلال، موضحا أن قوة حركة حماس وحملها لمشروع المقاومة في كل الساحات أصبح مترجما على الأرض.

وعن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، نوه أبو مرزوق أن الشعوب العربية ضد التطبيع وخلف نهج المقاومة الفلسطينية، وتجسد ذلك في مونديال قطر، حيث فلسطين فازت في مونديال كأس العالم.

ولفت إلى أن حمل الأعلام الفلسطينية تعبر عن تضامن الشعوب مع القضية الفلسطينية، فلم يعد التطبيع العربي له مكانا في نفوس أبناء الأمة العربية.

وشدد على أن المشروع الصهيوني يستهدف كل بلاد العرب والمسلمين وليس فلسطين فحسب.

المصدر / فلسطين أون لاين