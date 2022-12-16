برشلونة و3 أندية أخرى تتصارع على أوناحي نجم منتخب المغرب

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يتنافس مع ثلاثة أندية إنجليزية على التعاقد مع عز الدين أوناحي، لاعب منتخب المغرب، بعد تألقه في كأس العالم 2022.

وتألق أوناحي مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2022، وأسهم في تأهل منتخب بلاده إلى نصف نهائي المونديال قبل الخسارة أمام فرنسا حاملة اللقب، ليخوض أسود الأطلس مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال 2022.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن نادي برشلونة يرغب بشكل كبير بالتعاقد مع أوناحي لاعب أنجيه الفرنسي، لتعزيز خط وسط الفريق، موضحة أن الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب فريق برشلونة مقتنع تمامًا بالتعاقد معه بسبب مستواه المميز، وبسبب قيمة الصفقة التي تتناسب مع الأوضاع المالية لنادي برشلونة.

كما ذكرت وسائل إعلام إنجليزية، أن أندية ليستر سيتي وولفرهامبتون ووست هام الإنجليزية هي الأخرى مهتمة جدًا بالتعاقد مع أوناحي لاعب أنجيه الفرنسي.

وسبق للويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا أن أشاد بمستوى أوناحي، عقب مباراة المغرب وإسبانيا في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

وشارك نجم نادي أنجيه الفرنسي الحالي مع منتخب المغرب في 6 مباريات في بطولة كأس العالم 2022، خاض خلالها 537 دقيقة.

المصدر / وكالات