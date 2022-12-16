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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

16 ديسمبر 2022 . الساعة 18:37 بتوقيت القدس
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أصيب عدد من المواطنين، خلال مواجهات متفرقة اندلعت في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وأصيب مواطنين بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "المفتاح" عند المدخل الشرقي للمخيم، وسط إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين ومنازلهم.

وبينت أن ذلك أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز، عولجوا ميدانيا.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مصادر بأن المواجهات تركزت في منطقة الشرفا بالبلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، كما اعتدوا على فتى بالضرب.

وفي نابلس، أصيب عدد من المواطنين، ساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية أوصرين جنوب نابلس.

وأفادت مصادر طبية بأن من بين المصابين مسنة تم نقلها لأحد المراكز الطبية.

وفي السياق ذاته، اقتحم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، قرية مادما جنوب نابلس، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة 15 مواطنا بالاختناق وآخر جراء السقوط، جرى علاجهم ميدانيا.

المصدر / حرية نيوز
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