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من بينهم المحرر علاء الأعرج

دعوات لتضامن إلكتروني مع المعتقلين السياسيين بالضفة

16 ديسمبر 2022 . الساعة 18:07 بتوقيت القدس
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وقفة سابقة لأهالي المعتقلين سياسيا في سجون السلطة برام الله

انطلقت دعوات شبابية لحملة إلكترونية للتضامن مع المعتقلين السياسيين لدى أجهزة السلطة في الضفة، والمحرر المهندس علاء الأعرج بعد اقتحام منزله ومحاولة اعتقاله.

وتضمنت الدعوات تغيير صورة البروفيل عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى صورة حملت شعار: "قول لأ للاعتقال السياسي"، بالإضافة إلى الكتابة والتغريد عبر هاشتاق "كلنا علاء الأعرج".

واقتحمت أجهزة أمن السلطة بعد منتصف الليلة الماضية، منزل الأسير المحرر المهندس علاء الأعرج في نابلس، في محاولة لاعتقاله بعد أربعة أشهر فقط من الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

 واستنكر الأعرج، اقتحام منزله الذي لم يكن متواجداً فيه لحظة اقتحامه، وترويع عائلته، واستهدافه المتكرر من قبل أجهزة أمن السلطة.

 وهدد المحرر الأعرج، بالإضراب عن الطعام والماء حال اعتقاله من قبل أجهزة السلطة التي أمضى عامين في سجونها، وأضرب فيها 23 يوماً عن الطعام.

وصعدت أجهزة أمن السلطة من اعتقالاتها في حق مناصري ونشطاء حركة حماس بالتزامن مع ذكرى الانطلاقة الـ35 للحركة.

واستنكرت لجان ومراكز حقوقية الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة السلطة بالضفة وانتهاكاتها بحق المواطنين، وطالبت بالتوقف عن الاعتقال السياسي والإفراج عن كافة المعتقلين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اعتقال سياسي #أجهزة أمن السلطة #الضفة الغربية

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