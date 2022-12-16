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المرض ينتشر بين لاعبي منتخب فرنسا قبل نهائي كأس العالم

16 ديسمبر 2022 . الساعة 17:16 بتوقيت القدس
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المرض ينتشر بين لاعبي منتخب فرنسا قبل نهائي كأس العالم

غاب الثلاثي رافايل فاران وإبراهيما كوناتيه وكينغسلي كومان الجمعة عن تمارين المنتخب الفرنسي قبل يومين من نهائي مونديال قطر ضد الأرجنتين، وذلك بسبب العياء وفق ما أفاد مصدر من حاملي اللقب.

وسبق لكومان أن غاب عن تمارين الخميس بسبب "فيروس طفيف منتشر" وفق الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وهو لم يشارك أيضاً قبلها بيوم في الفوز على المغرب 2-صفر في الدور نصف النهائي.

ويشكل مرض فاران وكوناتيه مصدر قلق كبير للمدرب ديدييه ديشان بسبب دورهما المحوري في قلب دفاع "الديوك"، لاسيما بعد اضطرار دايو أوباميكانو الى الغياب عن مباراة المغرب بسبب المرض الذي حرم أيضاً فرنسا من خدمات لاعب الوسط أدريان رابيو خلال لقاء المنتخب الإفريقي.

وأفاد المهاجم راندال كولو مواني الجمعة في مؤتمر صحافي أن "هناك بعض الانفلونزا المنتشرة لكن لا شيء خطير".

وعاد رابيو وأوباميكانو الى تدريبات المنتخب الخميس.

في مواجهة الفيروس الذي أصاب الفريق في الأيام القليلة الماضية والذي نتج بحسب ديشان عن "درجات الحرارة التي انخفضت" في قطر أو حتى عن "مكيفات الهواء"، أكد المنتخب أنه اتخذ الاحتياطات الصحية.

وأوضح المدرب أن الاحتكاك بين أوباميكانو ورابيو وبقية المجموعة كانت محدودة قبل نصف النهائي.

المصدر / وكالات
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