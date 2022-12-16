"قاسم" يرحب بقرار الأمم المتحدة المؤيد لحق شعبنا في تقرير مصيره

رحب هشام قاسم عضو قيادة حماس في الخارج بـ"القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

وأوضح أنه استمرارا لقرارات سابقة في الآونة الأخيرة التي تؤكد على هذا الحق، وما يتبعه من التزامات أممية ودولية، تضع حدّا للاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية، وحصول شعبنا الفلسطيني على حقه المقرّ في جميع الشرائع الدولية.

وأشار قاسم إلى أن "نسبة التأييد بصورة اقتربت من الإجماع تشير الى قناعات متزايدة في أوساط المجتمع الدولي أن القرار بحق شعبنا في تقرير مصيره قد آن أوان إخراجه الى حيز التطبيق، وعدم الاكتفاء بأن يبقى حبيس الأدراج، بالتزامن مع إنهاء الاحتلال الصهيوني لأرضنا المحتلة، وصولا الى محاكمته على جرائمه الدامية التي ارتكبها ضد شعبنا على مدار أكثر من سبعة عقود متواصلة".

دعا الدول التي صوتت ضد القرار، أو امتنعت عن تأييده لمراجعة مواقفها السلبية، لأنها بذلك تعادي شعبنا الفلسطيني، وتمنح الاحتلال الصهيوني تصريحا باستمرار جرائمه ضدنا، وهو ما يتعارض مع المواثيق الدولية التي تنص على حرية الشعوب في تقرير مصيرها.

وأكد قاسم أن "توالي صدور القرارات والمواقف الدولية المناصرة لشعبنا، دليل على تراجع مكانة الاحتلال حول العالم، وهو ما تحقق بفضل صمود شعبنا، وبسالة مقاومتنا، التي أظهرت ضعفه أمام باقي الدول، مما يستدعي إصدار المزيد من القرارات والمواقف، والحرص على تطبيقها على أرض الواقع، إنصافا لشعبنا، وانتصارا لقضيتنا العادلة، وفي الوقت ذاته تشكل فرصة لوقف مسار التطبيع الذي يشرعن الاحتلال، ويمنحه مزيدا من الاختراق لمنطقتنا العربية، في الوقت الذي يواجه فيه عزلة ومقاطعة من غالبية دول العالم".

المصدر / فلسطين أون لاين