حماس ترحّب بتصويت الأمم المتحدة على قرارِ حق شعبنا في تقرير المصير

رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية عظمى على قرارٍ يؤكّد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "نعد هذا القرار انتصاراً لعدالة قضيتنا وثورة شعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني الفاشي الغاشم".

ودعا الرشق الأمم المتحدة والدول المصوتة لصالح القرار إلى اتخاذ المزيد من الخطوات والمواقف في دعم نضال شعبنا حتى زوال الاحتلال ونيل الحرية وتقرير المصير بإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين