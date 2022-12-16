فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"بركات": حماس رأس حربة المقاومة وعليها مهمات وطنيّة وقوميّة كبرى

بوسكيتس يعلن اعتزاله دولياً بعد خيبة مونديال قطر

حماس ترحّب بتصويت الأمم المتحدة على قرارِ حق شعبنا في تقرير المصير

"حسوا فينا".. عائلة الأسير ناصر أبو حميد: وين محمود عباس وحركة فتح؟!

عائلة بنات تكشف عن سبب إحالة ملف اغتيال "نزار" للجنائية الدولية

الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين شرايعة وعنبر

الكشف عن معدل تراجع قيمة الأجور في الضفة وغزة

مستوطنون يشقون طريقا ترابية في أراضي المواطنين جنوب دورا

(إسرائيل) تسعى لحماية التطبيع من رياح المونديال

التونسي محمد الزواري.. 6 أعوام على اغتيال مهندس "مُسيّرات القسام"

حماس ترحّب بتصويت الأمم المتحدة على قرارِ حق شعبنا في تقرير المصير

16 ديسمبر 2022 . الساعة 16:00 بتوقيت القدس
...

رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية عظمى على قرارٍ يؤكّد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "نعد هذا القرار انتصاراً لعدالة قضيتنا وثورة شعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني الفاشي الغاشم".

ودعا الرشق الأمم المتحدة والدول المصوتة لصالح القرار إلى اتخاذ المزيد من الخطوات والمواقف في دعم نضال شعبنا حتى زوال الاحتلال ونيل الحرية وتقرير المصير بإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الأمم المتحدة #عزت الرشق

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة