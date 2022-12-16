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نهائي المونديال.. صراع بين ميسي ومبابي ورقم استثنائي لفرنسا

16 ديسمبر 2022 . الساعة 06:17 بتوقيت القدس
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نهائي المونديال.. صراع بين ميسي ومبابي ورقم استثنائي لفرنسا

تتجه أنظار العالم مساء الأحد المقبل، إلى ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، حيث مواجهة الأرجنتين وفرنسا لحساب نهائي كأس العالم.

ويتقارب المنتخبان في قدراتهما الهجومية والدفاعية، حيث استقبلا 5 أهداف، فيما سجل المنتخب الفرنسي 13 هدفا، وسجل ليو ميسي ورفاقه 12 هدفا.

وتلقى كلا المنتخبين هزيمة في دور المجموعات من فريقين عربيين، حيث سقطت الأرجنتين في افتتاحية مبارياتها أمام السعودية بنتيجة 2-1، فيما خسر المنتخب الفرنسي بعدما ضمن التأهل إلى الدور التالي أمام تونس بهدف نظيف.

صراع وتفوق لميسي

ويشهد صراع الهدافين منافسة بين الثنائي ليونيل ميسي، وكيليان مبابي، حيث سجل الثنائي 5 أهداف، ولكن يتفوق ميسي في صناعة الأهداف بـ3 إهداءات لزملائه، فيما صنع مبابي هدفين.

تفوق تاريخي للأرجنتين

وسبق أن التقى المنتخبان في 5 مناسبات، منها 3 مباريات في المونديال، ووديتان.

ويتفوق المنتخب الأرجنتيني في تاريخ المواجهات حيث حقق الفوز في 4 مرات، فيما حقق المنتخب الفرنسي الفوز مرة وحيدة، وهي المواجهة الأخيرة والتي فاز خلالها الديوك بنتيجة 4-3 بدور الـ16 لمونديال روسيا.

أما الأرجنتين فتفوقت في مونديال 1930 بهدف نظيف، و1978 بهدفين لهدف. وعلى الصعيد الودي حقق التانغو الفوز مرتين.

المشوار للنهائي

وتأهل المنتخب الأرجنتيني كمتصدر للمجموعة الثالثة بعد الخسارة أمام السعودية، ثم الفوز أمام المكسيك بهدفين نظيفين، وأخيرا تخطي بولندا بنفس النتيجة.

وفي دور الـ16 أقصى التانغو منافسه منتخب أستراليا بنتيجة 2-1، ثم تخطى عقبة هولندا بضربات الترجيح (4-3) بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2.

ونجحت الأرجنتين في تقديم أفضل أداء لها أمام كرواتيا في نصف النهائي بالفوز بثلاثية نظيفة.

المصدر / وكالات
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