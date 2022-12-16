فريق من غزة يُشارك ببطولة ودية في سوريا

غزة/ فلسطين أون لاين :

وافق نادي خدمات البريج على الدعوة التي تلقاها اتحاد كرة اليد، من نظيره السوري للمشاركة في بطولة عربية ودية للأندية البطلة، والتي ستقام في سوريا بتاريخ 16 يناير المقبل.

وسيُشارك نادي عزون بطل دوري الضفة الغربية في البطولة، بترشيح من اتحاد اللعبة، حيث سيبدأ الناديين بالتجهيز للسفر والمشاركة في المسابقة.

وتأتي هذه الدعوة ضمن التفاهمات التي أبرمها الأستاذ جمال أبو يوسف رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد و نائبه السيد عبد الهادي الزواوي، مع العديد من الاتحادات العربية، من أجل تطوير كرة اليد في فلسطين.

وتقام البطولة بمشاركة أبطال اللعبة في سوريا والأردن ولبنان والعراق إلى جانب فلسطين.