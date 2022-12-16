3 لاعبين من الدرجة الممتازة يُغادرون غزة

غزة/ فلسطين أون لاين :

غادر أمس الخميس ثلاثي المنتخب الأولمبي تحت 23 عاماً، قطاع غزة عبر معبر رفح البري، في طريقهم للأردن، للمشاركة مع الفدائي في المباراتين التجريبيتين أمام النشامى.

وسيصل "أحمد كلاب وإبراهيم أبو عمير وعمرو رزق"، رفقة المدرب هاني المصدر اليوم العاصمة الأردنية عمان، للحاق بزملائهم من الضفة الغربية والشتات.

ويستعد الوطني لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، حيث وضع الجهاز الفني خطة من بينها إجراء عدد من المباريات التجريبية.

وسيغيب اللاعبين الثلاثة عن الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، بينما لن يتمكن المصدر من قيادة فريق اتحاد دير البلح في جولتين من بطولة دوري الدرجة الثانية.