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نتائج 4 مباريات تجريبية بغزة

16 ديسمبر 2022 . الساعة 03:47 بتوقيت القدس
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جانب من مباراة الصداقة والأقصى
غزة/ فلسطين أون لاين :

واصلت أندية الدرجتين الممتازة والأولى إجراء مباريات تجريبية، استعداداً لانطلاق مرحلة الإياب من بطولة الدوري يوم الجمعة القادم.

وتغلب الأقصى على ضيفه الصداقة بهدف نظيف سجله اللاعب أحمد أبو الريش من ركلة جزاء، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب النصيرات البلدي.

وفاز اتحاد خانيونس على منافسه الأمل بهدفين نظيفين سجلهما يوسف لولو وباسل أبو بطنين، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب خانيونس البلدي.

وبذات النتيجة، هزم فريق نماء نظيره الهلال سجلهما سعيد السباخي وعاهد أبو مراحيل، في المباراة الودية التي جرت على ملعب محمد أبو تريكة شرق مدينة غزة.

وتعادل اتحاد الشجاعية مع مُضيفه بيت لاهيا إيجابياً بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأخير، سجل للشجاعية علاء عطية بينما سجل لبيت لاهيا فضل أبو ريالة.

#الصداقة #مباريات تجريبية

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