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الحل السحري لإنقاذ مرتدي النظارات من الغباش

15 ديسمبر 2022 . الساعة 23:29 بتوقيت القدس
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يعاني الأشخاص الذين يرتدون النظارات من الغباش في الأجواء الرطبة، سواء في الشتاء أو الصيف في غرفة فيها بخار، ويبدو أن الذهب قد يحل هذه المشكلة، إذ طور باحثون في زيوريخ السويسرية طلاءً رقيقاً جداً من الذهب يبرّد الزجاج حتى تصل حرارته إلى 7.5 درجات.

وتخلص الباحثون من هذه المشكلة عبر الطبقة التي تمتص كمية كبيرة من الأشعة تحت الحمراء. على عكس الأساليب التقليدية التي تستخدم جزيئات محبّة للماء، فإن طبقة الذهب تمنع التكثيف قبل أن يبدأ.

وتتكون الطبقة من طلاء لا يتجاوز سمكه 10 نانومترات من شطائر الذهب محشورة بين طبقات أكسيد التيتانيوم، ما يحمي الذهب من التآكل.

وطمأن الباحثون إلى أنهم صنعوا هذه الطبقة باستخدام تقنيات شائعة، ما يعني أن الشركات لن تضطر إلى تجديد خطوط الإنتاج الخاصة بها.

واستخدام الذهب لا يعني أن الطبقة ستكون باهظة الثمن، لأن الكمية المطلوبة قليلة جداً، بحيث لا تضيف الكثير إلى سعر النظارة. 

وعلى الرغم من أن المكتشفين قد تقدموا بطلب للحصول على براءة اختراع، فإن الطبقة تحتاج أن تتبناها الشركات، ما يعني أن طالبي النظارات عليهم الانتظار قبل إتاحتها في الأسواق. 

ولن تفيد الطبقة النظارات فقط، بل يمكن أن تفيد المرايا والنوافذ وأسطحاً شفافة عدة أخرى في تقليل الضباب.

المصدر / فلسطين أون لاين
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