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"الجوقة العسكرية" تنشر مقطعها بمهرجان انطلاقة حماس

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بالفيديو "الجوقة العسكرية" تنشر مقطعها بمهرجان انطلاقة حماس

15 ديسمبر 2022 . الساعة 20:47 بتوقيت القدس
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نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الفقرة التي قدمتها جوقتها العسكرية في مهرجان انطلاقة حركة حماس 35، الذي أقامته  في ساحة الكتيبة أمس الأربعاء.

وقدمت الجوقة العسكرية استعراضًا حمل رسائل مُوجّهة للاحتلال الإسرائيلي.  

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وضمّت فرقة الجوقة العسكرية العشرات من عناصر كتائب القسام بلباسٍ عسكري موحد، وهم يحملون الأسلحة، وقد ساروا في طريق طويل بين الجماهير المحتشدة إلى أن وصلوا إلى المنصة المركزية للمهرجان واعتلوها في الفقرة المخصصة لهم.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #غزة #كتائب القسام #الجوقة العسكرية

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