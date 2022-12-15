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قادة أوروبا يوافقون على منح البوسنة والهرسك صفة دولة مرشحة

15 ديسمبر 2022 . الساعة 20:34 بتوقيت القدس
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وافق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على قرار منح البوسنة والهرسك وضع دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وناقش قادة الاتحاد في قمة ببروكسل التوصية التي اتخذها الوزراء المسؤولون عن الشؤون الأوروبية لدول الاتحاد الثلاثاء بشأن منح وضع دولة مرشحة للبوسنة والهرسك للانضمام إلى الاتحاد.

وصرح مسؤول من المجلس الأوروبي للصحفيين، بأن الزعماء وافقوا على وضع ترشيح البوسنة والهرسك.

وفي السياق قال مفوض الاتحاد المسؤول عن التوسيع أوليفر فارهيلي في بيان بعد إعلان القرار: "هذا قرار تاريخي، مستقبل البوسنة والهرسك في الاتحاد الأوروبي".

وصفة المرشح تعد أول خطوة في عملية طويلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وبعد منح الدولة صفة مرشح، تبدأ مفاوضات الانضمام في المراحل التالية، بشرط استيفاء الشروط، ويمكن أن تستغرق مفاوضات الانضمام سنوات حتى تبدأ.

المصدر / الأناضول
#الاتحاد الأوروبي #البوسنة والهرسك

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