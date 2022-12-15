مؤسسة "الياسين" تكرم المعلمين الفائزين بجوائز دولية ومحلية

كرمت مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية، اليوم الخميس، المعلمين الفائزين بجوائز دولية ومحلية للعام الجاري، وذلك في قاعة القصر الثقافي بمدينة غزة.

وشارك في التكريم الذي يأتي بمناسبة يوم المعلم الفلسطيني، مجلس أمناء والهيئة الإدارية لمؤسسة "الياسين" الدولية ووفد من وزارة التربية والتعليم العالي ولفيف من المسؤولين والمعلمين.

وقدم رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، هدية مالية وشهادة تكريم للمعلمين والمعلمات، كما قدمت مؤسسة "الياسين" قلادة فخرية لهم، بمناسبة تميزهم وحصولهم على الجوائز الدولية والمحلية لعام 2022.

وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، إن هذا الحفل جاء في يوم الوفاء والعرفان احتفاءً بصناع الأجيال ورواد الحضارة وحملة لواء العلم والمعرفة الذين شهدت لهم ميادين البذل والعطاء والشرف والرفعة في يومهم المشهود، يوم المعلم الفلسطيني.

وأوضح أن هذا اليوم الذي يحمل رمزية وطنية ترتبط جذورها منذ عام 1972 عندما واجه المعلمون الفلسطينيون سياسات القمع والتنكيل واستهداف العملية التعليمية على يد الاحتلال الصهيوني، موجهاً التحية للمعلم الفلسطيني الحر، الصابر، الثابت، الصامد، المجتهد، في يومه السنوي الأغرّ.

ولفت إلى أن الشيخ ياسين رحمه الله كان معلماً للأجيال، وفاز في مسابقة المعلمين رغم مرضه الذي شلّ حركة جسده، لكنه لم يشلّ حركة فكره وبذله وعطائه، ليستقي من مشكاة النبوة ويُحيي شعبا وأمة بأكملها بفكره العميق وحكمته الثاقبة وهمته العالية، ويربي جيلا بأكمله على معاني وقيم الوفاء والتضحية والعطاء وحب الوطن والإيثار.

وعبر عن فخره بالعملية التعليمية الفلسطينية التي تعبر عن أكبر نسبة تعليم في الوطن العربي حسب إحصائية وكالة الغوث الدولية، مثمناً دور وانجازات وزارة التربية والتعليم العظيمة في إنشاء جيل مؤمن بدينه ووطنه.

وأكد أن المعلم المتميز هو صانع الأجيال ومحرر الأوطان، آملاً أن نحتفل جميعاً بيوم المعلم الفلسطيني العام القادم على أرضنا العزيزة وقد تحررت من رجس الاحتلال، وأن نرفع رايات النصر والتمكين على مآذن وقباب المسجد الأقصى المبارك وكل مآذن وقباب فلسطين.









المصدر / فلسطين أون لاين