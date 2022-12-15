"حماية" يدين سياسة الاعتقال السياسي بالضفة

أدان مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار سياسة الاعتقال السياسي التي تشنها أجهزة أمن السلطة برام الله، على خلفية الانتماء السياسي، لافتة إلى حملة الاعتقالات التي شنها أمن السلطة فجر أمس الأربعاء في إطار محاولتها منع حركة حماس من إحياء ذكرى انطلاقتها الـ35.

وأكد مركز حماية في بيان اليوم الخميس، أن استمرار الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بتطبيق سياسة الاعتقال والتعذيب وإلحاق الأذى بالمواطنين على خلفية انتمائهم السياسي يشكل خطراً حقيقياً على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وهو مخالفة واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحديداً المواد (9 ،19) التي منحت الأفراد الحق في حرية اعتناق الآراء دون مضايقة وحظرت التعسف في الاعتقال أو التوقيف؛ إلا لأسباب نص عليها القانون ووفق الاجراءات المنصوص عليها فيه.

وشدد المركز على أن هذه الاعتقالات فيها مخالفة صارخة لمواد القانون الأساسي الفلسطيني وخصوصاً المادة (11) التي أكدت على الحرية الشخصية ولم تُجز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي.

وأشار البيان إلى مداهمة قوة من جهاز المخابرات مساء الأربعاء منزل آل كرامة في منطقة وادي ابو اكتيلة بمحافظة الخليل، واعتدت على المواطنين وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز في المكان بينما اعتقلت سبعة شبان من المنطقة وسط اعتداءات لفظية على المواطنين القاطنين في المنطقة الذين تدخلوا لحل الموضوع.

ووفق المركز الحقوقي فقد وصل عدد المعتقلين السياسيين في اليومين الماضيين إلى 30 معتقلا، أبرزهم طلاب جامعات على خلفية عملهم ونشاطهم الطلابي داخل الجامعات.

ولم تحل تلك الاعتقالات وممارسات أجهزة السلطة لمنع عناصر حماس وأنصارها من إحياء ذكرى انطلاقة الحركة في الضفة الغربية، إذ شهدت ساحات الجامعات احتفالات حاشدة بالمناسبة، خصوصا في جامعات بير زيت والخليل والنجاح.

المصدر / فلسطين أون لاين