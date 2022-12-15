214 مستوطنا اقتحموا الأقصى اليوم

اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال اليوم الخميس.

وبحسب ما أفادت مصادر مقدسية فإن مجموعات من المستوطنين اقتحمت باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية فيه.

وأوضحت المصادر أن 204 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى.

وتأتي اقتحامات المستوطنين المتكررة ضمن محاولات الاحتلال، لفرض مخططات التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى.

ويقتحم جيش الاحتلال المسجد الأقصى قبيل اقتحامات المستوطنين، ويحاول إفراغ المصلين والمقدسيين منه، ويصدر قرارات إبعاد بحق المرابطين، لتسهيل تنفيذ المخططات الاستيطانية.

المصدر / فلسطين أون لاين