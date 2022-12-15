فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

برلمان الأوروغواي يعقد جلسة خاصة تضامناً مع فلسطين

المغرب يحتج لدى "فيفا" على "ظلم التحكيم" أمام فرنسا

حماس تدعو للنفير لحماية القدس والأقصى من مخططات الاحتلال في "الحانوكاه"

رابط التسجيل لمشروع افتكاك الشهادات الجامعية بغزة

مركز حقوقي يطالب السلطة بالكف فورًا عن أعمال الاعتقال السياسي

مستوطنون يعتدون على مسن غرب بيت لحم

وفاءً للشيخ الياسين.. مشاركات أُسرية واسعة تجدد العهد للمقاومة

المالية: الأحد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى

العمل الحكومي تنعى القائد سليم الزعنون

تدهور الوضع الصحي للأسير الرفاعي المُصاب بالسرطان

214 مستوطنا اقتحموا الأقصى اليوم

15 ديسمبر 2022 . الساعة 16:25 بتوقيت القدس
...

اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال اليوم الخميس.

وبحسب ما أفادت مصادر مقدسية فإن مجموعات من المستوطنين اقتحمت باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية فيه.

وأوضحت المصادر أن 204 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى.

وتأتي اقتحامات المستوطنين المتكررة ضمن محاولات الاحتلال، لفرض مخططات التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى.

ويقتحم جيش الاحتلال المسجد الأقصى قبيل اقتحامات المستوطنين، ويحاول إفراغ المصلين والمقدسيين منه، ويصدر قرارات إبعاد بحق المرابطين، لتسهيل تنفيذ المخططات الاستيطانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #الاحتلال #اقتحامات المستوطنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة