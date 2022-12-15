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مستوطنون يعتدون على مسن غرب بيت لحم

15 ديسمبر 2022 . الساعة 16:22 بتوقيت القدس
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هاجم مستوطنون، اليوم الخميس، مسنًا قرب قرية واد رحال جنوبي بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، إن "مجموعة من المستوطنين هاجمت المسن محمد يحيى عايش (70 عامًا)، من قرية ارطاس جنوب غربي بيت لحم، أثناء تواجده في منطقة خلة النحلة غربي المدينة، ما أدى إلى إصابته برضوض".

يشار إلى أن وتيرة اعتداءات المستوطنين على أصحاب الأرض تصاعدت في خلة النحلة، الواقعه في المنطقة "ج"، والمتمثلة بهدم الغرف الزراعية والاعتداء على أصحابها والاستيلاء على أراضيهم.

يذكر أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وثقت 833 اعتداءً، نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، في محافظات الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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