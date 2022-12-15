فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رابط التسجيل لمشروع افتكاك الشهادات الجامعية بغزة

شديد: حماس العنوان الأكبر للمقاومة وأكثر إصرارًا على طريق التحرير

المالية: الأحد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى

العمل الحكومي تنعى القائد سليم الزعنون

تدهور الوضع الصحي للأسير الرفاعي المُصاب بالسرطان

مركز حقوقي يطالب السلطة بالكف فورًا عن أعمال الاعتقال السياسي

"هنية" يعزي بوفاة المناضل الكبير سليم الزعنون

مواقع التواصل الاجتماعي.. ساحة احتفال افتراضية بانطلاقة حماس

وفاءً للشيخ الياسين.. مشاركات أُسرية واسعة تجدد العهد للمقاومة

موعد مباراة المركز الثالث والرابع في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

العمل الحكومي تنعى القائد سليم الزعنون

15 ديسمبر 2022 . الساعة 16:03 بتوقيت القدس
...

نعت لجنة متابعة العمل الحكومي رئيس المجلس الوطني السابق سليم الزعنون، الذي توفي الليلة الماضية في العاصمة الأردنية عمان عن عمر ناهز (89 عاماً).

وقالت اللجنة: "لقد مثّل الفقيد بمسيرته النضالية الطويلة في صفوف الثورة الفلسطينية نموذجاً في العطاء خدمة لشعبنا الفلسطيني وقضيتنا الوطنية".

وأضافت "كان الفقيد له إسهامات ثقافية في مجالات عديدة كالأدب والشعر، وكان صاحب سيرة عطرة يشهد بها الجميع".

وتقدمت لجنة المتابعة لأسرته وآل الزعنون وحركة فتح وشعبنا بالتعزية الحارة، سائلة المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء

المصدر / فلسطين أون لاين
#سليم الزعنون #لجنةمتابعة العمل الحكومي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة