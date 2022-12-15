رابط التسجيل لمشروع افتكاك الشهادات الجامعية بغزة

أعلنت وزارة العمل بغزة، اليوم الخميس، عن فتح باب التسجيل في مشروع افتكاك الشهادات الجامعية مقابل العمل (المرحلة الثانية).

ونوهت الوزارة إلى أن هذا المشروع يأتي بالتعاون مع جامعة فلسطين وكلية فلسطين التقنية وجامعة الأقصى والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية والكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا.

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وأوضح وكيل الوزارة إيهاب الغصين، أنّ المشروع يهدف لمساعدة الخريجين المتعطلين عن العمل، والمحتجزة شهاداتهم لدى الجامعات من حملة شهادة البكالوريوس، منذ عدة أعوام، خاصة وأنّ بعض الجامعات تعاني من أزمات مالية.

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المصدر / فلسطين أون لاين