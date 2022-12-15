"هنية" يعزي بوفاة المناضل الكبير سليم الزعنون

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، اليوم الخميس، أشقاء المناضل الراحل سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، حيث قدم لهم التعازي بوفاته رحمه الله.

واستحضر رئيس الحركة خلال اتصاله مع الأخوين د. رياض ود رفيق الزعنون مسيرة أبو الأديب الطويلة في خدمة قضيته وشعبه، ومن خلال كل المواقع التي تبوأها، سواء في رئاسته للمجلس الوطني الفلسطيني أو غيره من المواقع المهمة.

واعتبر أن رحيل الزعنون مصاب للجميع وخسارة قامة فلسطينية عربية مناضلة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وشعبنا الصبر والسلوان وحسن العزاء.

وسليم الزعنون سياسي فلسطيني مخضرم، وأحد قادة حركة "فتح التاريخيين، وهو من مواليد 28 ديسمبر 1933 في غزة، وتلقى تعليمه الأساسي بمدرسة الإمام الشافعي في القطاع.

وأصبح نائبا لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني سنة 1969، وشغل منصب رئيس المجلس بالوكالة في 1993-1996، حيث انتخب بالإجماع رئيسا للمجلس في الدورة الحادية والعشرين التي عقدت بمدينة غزة عام 1996.

وانضم الزعنون لعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح، وأصبح معتمدها في الكويت والخليج، وأعيد انتخابه عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح عام 2009.

المصدر / فلسطين أون لاين