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بث مباشر مباراة المغرب وكرواتيا في مونديال قطر 2022

15 ديسمبر 2022 . الساعة 13:58 بتوقيت القدس
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بث مباشر مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم

يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الكرواتي، لتحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم بقطر 2022، مساء السبت المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت فلسطين ومصر، السادسة بتوقيت السعودية وقطر الرابعة بتوقيت المغرب.

ومن المنتظر أن تقام مباراة المغرب وكرواتيا على ملعب استاد خليفة الدولي.

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ويبث "فلسطين أون لاين" وعبر هذا المنشور المباراة مباشرة، وحسب توقيت دولتك، مع خالص الأمنيات والدعوات للمنتخب المغربي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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