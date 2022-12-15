فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

منتدى الإعلاميين يدين استضافة قناة "العربية" لنتنياهو

"ذا ميدل فريم".. منصة تصاميم من العرب إلى العرب

"حماس" تستنكر عدم إدراج الاحتلال الإسرائيلي ضمن "قائمة العار"

مرج الزهور.. الانتصار الأول على طريق العودة إلى فلسطين

دعوات للرباط في الأقصى لإفشال مخططات المستوطنين لاقتحامه الواسع غدًا

حماس: سياسة الاحتلال في القتل والإبعاد لن ترهب شعبنا

المطالبة بالضغط على الاحتلال للإفراج عن ترددات الجيلين الرابع والخامس

توقيت المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا والقنوات الناقلة

في قرية "خشم الكرم".. مقومات حياة مفقودة لا تكسر سكانها

دعوات للهتاف للمسجد الأقصى بمباراة المغرب اليوم

بث مباشر مباراة المغرب وكرواتيا (المركز الثالث والرابع) مونديال قطر 2022

15 ديسمبر 2022 . الساعة 13:58 بتوقيت القدس
...
بث مباشر مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم

يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الكرواتي، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم بقطر 2022، مساء السبت المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت فلسطين ومصر، السادسة بتوقيت السعودية وقطر الرابعة بتوقيت المغرب.

ومن المنتظر أن تُقام مباراة المغرب وكرواتيا على ملعب استاد خليفة الدولي.

اقرأ أيضًا: موعد مباراة المركز الثالث والرابع في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

ويبث "فلسطين أون لاين" وعبر هذا المنشور المباراة مباشرة، وحسب توقيت دولتك، مع خالص الأمنيات والدعوات للمنتخب المغربي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مونديال قطر 2022 #بث مباشر مونديال قطر #مباراة المغرب وكرواتيا #مباراة كرواتيا والمغرب #بث مباشر مباراة المغرب وكرواتيا #بث مباشرة مباراة كرواتيا والمغرب #موعد مباراة المغرب وكرواتيا #موعد مباراة كرواتيا والمغرب #المركز الثالث والرابع

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة