يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الكرواتي، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم بقطر 2022، مساء السبت المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت فلسطين ومصر، السادسة بتوقيت السعودية وقطر الرابعة بتوقيت المغرب.

ومن المنتظر أن تُقام مباراة المغرب وكرواتيا على ملعب استاد خليفة الدولي.

اقرأ أيضًا: موعد مباراة المركز الثالث والرابع في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

ويبث "فلسطين أون لاين" وعبر هذا المنشور المباراة مباشرة، وحسب توقيت دولتك، مع خالص الأمنيات والدعوات للمنتخب المغربي.

المصدر / فلسطين أون لاين