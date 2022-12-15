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مباراة المغرب وكرواتيا (المركزان الثالث والرابع) بمونديال قطر 2022

أول تعليق من حماس على حصد المغرب المركز الرابع بمونديال قطر

بالفيديو والصور مباراة المغرب وكرواتيا (المركزان الثالث والرابع) بمونديال قطر 2022

15 ديسمبر 2022 . الساعة 13:58 بتوقيت القدس
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بث مباشر مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم

خسر المنتخب المغربي مساء اليوم السبت، أمام منتخب كرواتيا بهدف لهدفين، في لقاء تحديد المراكز في مونديال قطر 2022 الذي جرى على إستاد خليفة الدولي في العاصة الدوحة.

وفشل "أسود الأطلس" في الظفر بالمركز الثالث والتتويج ببرونزية المونديال، أو أن يصبح أول منتخب من خارج قارتي أوروبا وأميركا الجنوبية، ليحرز المنتخب الكرواتي وصيف النسخة الماضية المركز الثالث.

وقدّم نجوم المغرب خلال المونديال أداء مشرفا لم يسبقهم أحد عليه من منتخبات العرب أو القارة الإفريقية، ليحققوا إنجازا تاريخيا وضعهم بين الأربعة الكبار في كأس العالم، بقيادة المدرب الرائع وليد الركراكي الذي قدم لتدريب المنتخب قبل المونديال بثلاثة أشهر.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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