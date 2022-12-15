موعد مباراة المركز الثالث والرابع في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

محمد زقوت

تحدّد موعد مباراة المركز الثالث والرابع في كأس العالم 2022، بعد معرفة الخاسرين في نصف نهائي منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وكان المنتخب الكرواتي الخاسر الأول في مباراة نصف النهائي الأولى أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3 أهداف دون مقابل، سجّل الهدف الأول ليونيل ميسي والهدف الثاني والثالث جوليان ألفاريز، يوم الثلاثاء الموافق 13/12/2022.

وفي مباراة النصف النهائي الثانية يوم الأربعاء الموافق 14/12/2022، خسر منتخب المغرب من نظيره منتخب فرنسا بـ2 مقابل صفر، وسجّل الهدف الأول ثيو هيرنانديز والثاني كولو مواني، لتسفر مباريات نصف النهائي عن مواجهة منتخب كرواتيا ضد منتخب المغرب لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2022 في قطر.

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موعد مباراة المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2022

تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2022، بين الخاسرين في نصف النهائي يوم السبت الموافق 17/12/2022، بين منتخب كرواتيا ونظيره منتخب المغرب، على إستاد خليفة الدولي.

يأتي هذا بعد تأهل منتخب المغرب كمتصدر لمجموعته برصيد 7 نقاط بفوز على كندا وبلجيكا وتعادل مع كرواتيا، برفقة كرواتيا وصيف المجموعة السادسة في مجموعات كأس العالم 2022.

وتغلّب المغرب في دور الـ16 على نظيره منتخب إسبانيا بركلات الترجيح، وأكمل تأهله لدور نصف النهائي بفوز آخر على نظيره منتخب البرتغال في دور الـ8 بهدف مقابل صفر.

وصعدت كرواتيا في دور الـ16 على حساب اليابان، بعد التعادل 1-1، بركلات الترجيح وأكملت تأهلها إلى دور نصف النهائي بفوز صعب على نظيرتها البرازيل في دور ال8 والتي فازت عليها بركلات الترجيح أيضاً.

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توقيت مباراة المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2022

ينطلق توقيت مباراة المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2022، وفي تمام الساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر ولبنان والسودان.





وفي تمام الساعة 06:00م بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والكويت.

وبتوقيت الجزائر وتونس والمغرب في تمام الساعة 04:00م وتلعب مباراة المركزين الثالث والرابع على إستاد خليفة الدولي.

القنوات الناقلة لـ مباراة المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2022

تذاع مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الخاسرين، الأول منتخب كرواتيا والثاني منتخب المغرب على قنوات رياضية عدة وهي:

القناة الأولى: قناة بي إن سبورت المفتوحة.

القناة الثانية: بي إن سبورتس ماكس 1+2.

القانة الثالثة: قنوات الكأس اكسترا.

🟥 #آخر_خبر | مباراة المركز الثالث في كأس العالم FIFA قطر 2022



🇲🇦 المغـرب VS كرواتيا 🇭🇷



📅 17 - 12 - 2022

🏟️ استاد خليفة الدولي

⏲️ 18:00 مكة المكرمة pic.twitter.com/nu6UJqcDoz — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 14, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين