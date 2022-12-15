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مصرع 3 أشخاص في انهيار مبنى بالدار البيضاء

15 ديسمبر 2022 . الساعة 13:41 بتوقيت القدس
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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، الخميس، على إثر انهيار مبنى سكني في مدينة الدار البيضاء المغربية.

وأفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية نقلا عن سلطات المدينة، بأن "ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم، في الساعات الأولى من صباح الخميس، على إثر انهيار جزئي للواجهة الجانبية لمنزل (مبنى) مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، مدرج ضمن الدور الآيلة للسقوط (مهدّد بالانهيار) بحي السمارة".

وأضافت الوكالة، أن "السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، وفور إشعارها بالحادث، تدخلت قصد اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة".

وأوضحت أنه "جرى نقل شخصين مصابين من جرّاء الانهيار (..) إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة، قبل أن توافيهما المنية بعد ذلك".

وأردفت: "فيما جرى انتشال جثة شخص ثالث من تحت أنقاض المبنى المنهار".

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان بالمملكة، ضرورة وضع استراتيجية تدخل استباقية وتشاركية ومتجدّدة في أفق 2030، من أجل مواجهة الإشكاليات المرتبطة بالمباني المهدّدة بالانهيار، وذلك بعد تكرار حوادث انهيار المنازل (القديمة منها) بين الفينة والأخرى، خصوصا خلال فترات الأمطار الغزيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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