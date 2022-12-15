بيانٌ مهمٌّ لحراك حيفا بخصوص إسناد أسرى هبّة الكرامة

أصدر حراك حيفا، بيانًا مهمًّا، اليوم الخميس، بخصوص إسناد أسرى "هبة الكرامة"، ومحاولة سلطات الاحتلال إلغاء فعالية مساندة لهم.

وقال بيان الحراك، الذي تلقى "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إن الاحتلال بأذرعه الأمنية والقمعية يستمر في محاولاته لإسكات صوتنا الوطني الطبيعي، المُلتحم مع أبناء شعبنا العربي الفلسطيني من أم الرشراش إلى المطلة ومن القدس إلى آخر المنافي والتي كان آخرها محاولاته لإلغاء فعالية إسناد الأسرى الأبطال، المعتقلين على خلفية هبة الكرامة والذين يصدر الاحتلال ومحاكمه الإجرامية بحقهم أحكاماً إرهابية تعسفية وصلت بعضها لـ١٥ سنة.

وأضاف البيان: "في الأمس تواصلت شرطة الاحتلال مع بعض نشطاء الحراك واستدعت بعضهم للتحقيق وسلمتهم رسالة مفادها قرارهم بمنع تظاهرة الدعم والإسناد للأسرى المعتقلين بالإضافة إلى مطالبتهم بعدم رفع العلم الوطني الفلسطيني، كما أن الرسالة لم تخلُ بين طيّاتها من نبرة الإرهاب عبر التهديد والوعيد، وعليه".

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ورفض الحراك رفضا تاما كل محاولات الاحتلال لقمعنا وإسكات صوتنا المُطالب بالحرية والكرامة كسائر شعوب العالم.

وأضاف: "لن نسمح للاحتلال بالاستفراد بمعتقلي هبة الكرامة، فهم منّا ونحن منهم وسنستمر في دعمهم وإسنادهم مهما كلف الأمر".

وأهاب بيان الحراك بأبناء شعبنا العربي الفلسطيني على اختلاف أمكنة تواجده الجغرافي سيما في الداخل المحتل، للوقوف عند واجباتهم الوطنية والأخلاقية والدينية والعمل على إسناد أبنائنا المعتقلين ورفض سياسة الإرهاب والقمع الاحتلالية، فسكوت اليوم يعني بالضرورة ذُل الغد.

ودعا حراك حيفا أبناء شعبنا وكُل الأحرار للمشاركة الواسعة في تظاهرة الدعم والإسناد لمعتقلي هبة الكرامة الأبطال والمزمع عقدها السبت القادم، في تمام الساعة الـ٥ مساءً بمدينة حيفا المحتلة - ساحة الأسير.

وتجدر الإشارة إلى أن شرطة الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد نفّذا حملة اعتقالات ضد مئات الشبان في الداخل الفلسطيني المحتل على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب، في شهر أيار/ مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين