"حماس" ترحّب بالقرار الأممي لصالح سيادة فلسطين على مواردها الطبيعية

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالغالبية العظمى على قرار بحق فلسطين في السيادة على مواردها الطبيعية.

وثمّن المتحدث باسم الحركة د. عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي اليوم الخميس، تصويت الدول على القرار، مؤكدًا أنه لا سيادة للمحتل الإسرئيلي على أرضنا بما فيها مواردنا الطبيعية.

وطالب القانوع، الأمم المتحدة والدول كافة، بترجمة هذا القرار إلى أفعال عبر الضغط على الاحتلال لمنعه من سرقة مواردنا الطبيعية، حتى نيل شعبنا حقه في الحرية وتقرير المصير.

المصدر / فلسطين أون لاين