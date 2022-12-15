دعوى قضائية لعائلة بنات ضد السلطة أمام الجنايات الدولية

أعلنت عائلة بنات إحالة قضية اغتيال ابنها نزار بنات الذي قتل على يد قوات أمن السلطة في 24 يونيو 2021، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

ووفق بيان للعائلة اليوم الخميس، قالت بأنها فقدت الثقة في استقلال القضاء الفلسطيني، مطالبةً المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بالتحقيق في مقتل نجلهم ومحاسبة المسؤولين عن اغتياله.

وأضاف عائلة بنات في بيانها "على مدار أكثر من سنة ونصف السنة تلاعبت السلطة بقضية نزار من خلال التصرفات الصبيانية والمجردة من الأخلاق"، مؤكدة تورط السلطة بقيادة رئيسها محمود عباس المسؤول الأول عن الأجهزة الأمنية والقضاء المدني والعسكري في مقتل نزار.

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وحمّل البيان عباس المسؤولية الكاملة عن مجريات وتحولات ونتائج الأمور، مؤكدة العائلة على استمرار سعيها في ملاحقة المسؤولين عن اغتيال نجلهم.

ويحاكم ١٤ عنصرًا أمنيًا من جهاز الأمن الوقائي في قضية بنات الذي قتل ضربًا في أثناء مداهمة منزل كان يقيم فيه.

وفي 21 يونيو المنصرم تم إخلاء سبيل المتهمين الـ14 بقرار من النائب العسكري العام، بدعوى انتشار فيروس كورونا، وفق مصادر حقوقية متطابقة.

المصدر / فلسطين أون لاين