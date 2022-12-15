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الكشف عن عطاءات لبناء ألف وحدة استيطانية بالقدس

15 ديسمبر 2022 . الساعة 11:38 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، عن حصول شركة العقارات الإسرائيلية "دان"، خلال الأشهر الأخيرة على 3 عطاءات لمشاريع استيطانية في القدس.

ووفق وسائل الإعلام العبرية، فإن المشاريع تتضمن بناء ألف وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس.

وبحسب شركة "دان"، فإن من بين تلك الوحدات 600 وحدة جديدة في مستوطنة "بسغات زئيف" وحوالي 240 وحدة جديدة في حي أرنونا بمنطقة جبل المكبر، وحوالي 160 وحدة في "تلبيوت" القديمة على شارع ركل.

كما أعلنت عن مشروع بناء حوالي 380 وحدة في مستوطنة التلة الفرنسية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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