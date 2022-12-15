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"حماس": الاعتداء المشين على المواطنين الآمنين في الخليل سلوك جبان ومرفوض

15 ديسمبر 2022 . الساعة 10:28 بتوقيت القدس
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"حماس": الاعتداء المشين على المواطنين الآمنين في الخليل سلوك جبان ومرفوض

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن اعتقال أجهزة السلطة فجر اليوم عدداً من المواطنين وأنصار الحركة في مدينة الخليل بعد الاعتداء عليهم وعلى ذويهم سلوك جبان وهمجي، وعمل غير وطني يجب أن يتوقف.

وقالت في بيان صحفي اليوم الخميس: "إنّ تصرفات هذا التيار المتنفّذ في السلطة بحقّ المواطنين، من الضرب المبرح وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز، بحجة رفع راية لحركة حماس على أحد المنازل في ذكرى الانطلاقة الـ35، انتهاكٌ يعبّر عن حالة التغول على شعبنا وتكميم الأفواه ومحاصرة الحريات السياسية، وتعبير عن الحنق إزاء الحالة الشعبية العارمة المؤيدة للمقاومة".

ودعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني إلى الوقوف في وجه هذه الانتهاكات الآثمة، وعدم السماح لعناصر أجهزة السلطة بالتعدّي على حرمات البيوت والاعتداء على الأهالي، مطالبةً عناصر السلطة إلى التوقف عن سياسة التنسيق الأمني الآثمة، التي تقدّم خدمة مجانية للاحتلال على حساب أمن وحرية وكرامة شعبنا المجاهد.

وشدّدت على أن المقاومة ستبقى عنوان شرف لشعبنا، وستبقى رايات المقاومة خفّاقة محلّقة في كل ربوع الوطن الحبيب، ولن ترهب أبناء شعبنا كل المحاولات البائسة لصدّه عن طريقه في مواجهة الاحتلال، وسيواصل أبناء شعبنا المقاومة بكل أشكالها، حتى تحرير البلاد من دنس المحتلين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حركة حماس #اعتقالات السلطة #مدينة الخليل #امن السلطة

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