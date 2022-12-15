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الاحتلال يطلق النار تجاه الأراضي الزراعية شرق رفح

15 ديسمبر 2022 . الساعة 10:13 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، نيران أسلحتها صوب الأراضي الزراعية للمواطنين جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال استهدفت الأراضي الزراعية للمواطنين شرق محافظة رفح جنوب القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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ويضاف هذا الانتهاك إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكّل خرقا للتفاهمات التي توصّلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لتفاهمات العدوان الذي تم يوم 31 آب/أغسطس 2020 والتي جرت برعاية قطرية ومصرية، بالإضافة لتفاهمات وقف العدوان الأخير في مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اطلاق نار #جنود الاحتلال #الأراضي الزراعية #شرق رفح

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