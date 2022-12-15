مقتل جندي إيرلندي من قوات الـ"يونيفيل" جنوبي لبنان

قتل جندي إيرلندي، من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، عندما تعرضت قافلة مكونة من مركبتين مدرعتين، لنيران أسلحة خفيفة.

وقالت قوات الدفاع الإيرلندية في بيان إن "القافلة كانت تقل ثمانية جنود وكانت متجهة نحو بيروت"، مشيرة إلى أن "فردا آخر من قوة "اليونيفيل" حالته خطرة، بعد أن خضع لعملية جراحية بعد الواقعة بينما يتلقى جنديان آخران العلاج من إصابات طفيفة".

وأعلن الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي أن جندي حفظ سلام قتل الليلة الماضية وأصيب ثلاثة آخرون في حادث وقع في العاقبية، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان.

وقال إنه "حتى الآن، التفاصيل حول الحادث متفرّقة ومتضاربة، ونحن ننسق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقا لتحديد ما حدث بالضبط".

ومساء أمس، حصل إشكال في منطقة العاقبية بين أهالي المنطقة وقوة من "اليونيفيل"، وذلك على إثر اعتراض الأهالي على مسار الدورية.

وعلى الإثر، سمع صوت إطلاق نار في المحلة، فيما تعرّضت آلية تابعة للقوات الدولية لحادث في أثناء محاولة الانسحاب من موقع الإشكال، ما أدّى إلى انقلابها، وجرح عناصرها.

المصدر / وكالات