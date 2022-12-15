"الجوقة العسكرية".. خطابٌ إعلاميٌّ يعكس القوة العسكرية للقسام

غزة/ أدهم الشريف:

بحركة موحدة لا تخلو من اليقظة بفعل التدريب المستمر، قدمت فرقة الجوقة العسكرية التابعة لكتائب القسام استعراضًا حمل رسائل عسكرية موجهة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشاركت الجوقة العسكرية، أمس، في مهرجان إحياء الذكرى الـ35 لانطلاقة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي أمَّها مئات الآلاف من المواطنين، وقد جاؤوا من جميع محافظات قطاع غزة إلى ساحة الكتيبة.

وضمت فرقة الجوقة العسكرية العشرات من أبناء القسام بلباسٍ عسكري موحد، وهم يحملون الأسلحة، وقد ساروا في طريق طويل بين الجماهير المحتشدة إلى أن وصلوا إلى المنصة المركزية للمهرجان واعتلوها في الفقرة المخصصة لهم.

ورافق الجوقة العسكرية، إلقاء الورود عليهم، وهتافات عالية رددها آلاف المشاركين في مهرجان الانطلاقة، فقد شاركت أكثر من مرة في المهرجانات المركزية لحركة حماس.

ووقف عناصر مجموعة الجوقة العسكرية أعلى المنصة، وشدَّ حضورهم انتباه مئات آلاف المشاركين.

وتُعد الجوقة العسكرية، حسبما تفيد كتائب القسام على موقعها الإلكتروني، إحدى ركائز منظومة الإعلام العسكري المتكاملة لديها، وقد أسست أول مرة عام 2015م، ضمن تجربة إعلاميّة جديدة.

وتعدُّ "القسام"، الجوقة العسكرية "لونًا من ألوان المقاومة، وليس شيئًا مبتدعًا، بل هي متأصلة في موروثنا الإسلامي والوطني وفي تجارب حركات التحرر في جميع بقاع العالم"، مستشهدةً بمواقف من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد حثَّ الصحابة على إطلاق لسانهم بالشعر على أعدائهم وقال لهم: "اهْجُوا قُرَيْشًا، فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقٍ بِالنَّبْلِ"، وقد شجع حسان بن ثابت على ذلك فقال: "إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لَا يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ"، ثم يوم الخندق يحكي أبيات الشعر ويمد صوته بآخرها، والصحابة يردّون عليه بأبياتٍ أخرى تسري في نفوسهم وأجسادهم.

وكانت قيادة دائرة الإعلام العسكري للقسام، ارتأت أن تخوض غمار تجربة الجوقة العسكرية بقوة، لتكون للكتائب بصمتها المميزة والنوعية في مجال الفن الجهادي المقاوم، وقد صدر عن الجوقة العسكرية منذ انطلاقها عددٌ من الأعمال، كما ظهرت في عدة احتفالات ومناسبات، إلا أن ظهورها الأبرز كان في ذكرى انطلاقة حماس الثلاثين عام 2017م.

وآنذاك، ظهرت الجوقة العسكرية بلباسٍ عسكريٍ موحد، يحمل أفرادها السلاح، وعلم فلسطين على صدور أعضاء الفرقة، وألوان التمويه العسكري تُخفي ملامح وجوههم، ووجهت فيها رسائل تهديدٍ ووعيد للاحتلال.

وتداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي صور الجوقة العسكرية لكتائب القسام، أمس، على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، ورافق ذلك العديد من عبارات الاستحسان والمدح للجناح العسكري لحركة حماس، وللمقاومة الفلسطينية.