لوكا مودريتش تبخر الحلم لكن القصة مع كرواتيا لم تنتهِ!

بعمر السابعة والثلاثين، كان لوكا مودريتش مدركاً أن مونديال قطر سيكون المشاركة الأخيرة له في كأس العالم، وبالتالي كان يمني النفس بأن يكرر أقله مشوار 2018 حين وصلت كرواتيا الى النهائي، لكن الحلم انتهى بقساوة على يد ليونيل ميسي ورفاقه الأرجنتينيين بثلاثية نظيفة.

انتهى مشوار فريق المدرب زلاتكو داليتش عند نصف النهائي على ملعب لوسيل، ومعه مشوار مودريتش في النهائيات العالمية التي يخوضها للمرة الرابعة في مسيرته.

قبل مباراة البرازيل في ربع النهائي (4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي)، أدخل لاعب ريال مدريد الاسباني المخضرم الشك في قلوب عشاقه، اذ قال "لا أعرف كم من الوقت سألعب للمنتخب الوطني"، مضيفاً "اذا كان لديكم السر، أو وصفة لي للبقاء شاباً، اعطوني اياها...".

في سن الـ37، يمكن لمودريتش أن يحلم بخوض غمار كأس أوروبا عام 2024، لكن تبدو الامور أكثر تعقيداً بالنسبة لمونديال 2026.

وأقر داليتش بعد الفشل في تكرار سيناريو 2018 حين وصلت كرواتيا الى النهائي أنها "قد تكون نهاية جيل كأس العالم بالنسبة لعدد منهم (اللاعبين) وصولوا الى سن معين" من دون أن يحدد الأسماء.

وتابع "لكان الأمر رائعاً لو نجحوا في إحراز لقب توجوا به مسيرتهم. حظينا بفريق رائع سيكون قادراً على إنهاء مشواره في كأس أوروبا 2024".

سيخلّف رحيل مودريتش، صاحب الرقم القياسي الكرواتي بعدد المباريات الدولية (161)، فراغاً كبيراً بالتأكيد.

بين عامي 2008 و2021 كان اللاعب الوحيد الذي وضع حداً للهيمنة المطلقة للثنائي الارجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو على الكرة الذهبية، باحرازه الجائزة المرموقة عام 2018، وهو عام حاسم شهد وصول كرواتيا إلى نهائي مونديال روسيا.

هناك برونزية على المحك

لخّص المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش حالة مودريتش قائلاً "هو أحد أفضل لاعبي خط الوسط تكاملاً في العالم" و"يملك "سرعة مذهلة" و"رؤية لعب" فريدة.

من ناحيته، أثنى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدربه في ريال على لاعبه، مؤكداً انه "لا يخسر الكرة أبداً"، جاعلاً منه حجر الرحى الذي يدور حوله الفريق واللاعب الحاسم في الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2022، اللقب الأخير من بين خمسة أحرزها الكرواتي مع نادي العاصمة مدريد.

بالنسبة لمودريتش "خضنا كأس عالم جيدة جداً واللعب للمنتخب الوطني لم يكن في يوم ما عقاباً"، مبدياً تصميمه على مغادرة قطر بميدالية المركز الثالث قائلاً "هناك برونزية على المحك، بالتالي علينا أن نكون جاهزين لأنها ستكون نتيجة جيدة إذا حققناها".

في سجل الأرقام يقف مودريتش بلقب أقل خلف الإسباني فرانسيسكو "باكو" خينتو من حيث الألقاب في دوري الأبطال، متساوياً مع المدافع الإيطالي باولو مالديني، رونالدو أو حتى الفرنسي كريم بنزيمة، ومتخطياً بفارق لقب ميسي أو الإسباني أندريس إنييستا الذي قال عنه الكرواتي "أحد أفضل اللاعبين الذين واجهتهم".

المصدر / أ ف ب