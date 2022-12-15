حملة مداهمات واعتقالات بالضفة واشتباكات مسلحة في نابلس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات ليلية في بعض المناطق، فيما اعتقلت القوات عددا من الشبان بعد أن اشتبكت مع مجموعة من المقاومين في مخيم بلاطة قرب نابلس.

ووفق نادي الأسير فقد اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات خاصة "مستعربون" مخيم عسكر وحاصرت أحد المنازل، واعتقلت ناصر خميس عبد الله وهشام عواد أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة من داخل المنزل الذي حاصرته، وانسحبت وسط إطلاق نار تجاهها.

كما واندلع اشتباك مسلح شمال مخيم بلاطة أثناء انسحاب قوات الاحتلال من جهة شارع الزيوت.

ووفق مصادر محلية فأن مجموعة من المسلحين أطلقت النار تجاه قوات الاحتلال على حاجز بيت فوريك شرق مدينة نابلس.

وفي مدينة سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال أحد المنازل في البلدة القديمة وفتشته وعاثت خرابا في محتوياته.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 8 شبان من بلدة بيت أمر، وهم: الشقيقين مهند ومهدي عوض، ومروان صبارنة وبلال عوض وعمر الصليبي وحمزة أبو ماريا ووسيم بحر وجميل أبو عياش.

وفي جنين اعتقلت كرم أبو شملة عقب اقتحام منزله في بلدة يعبد.

وفي ساعات متأخرة من الليل، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شمال الخليل، فيما اقتحمت قوات أخرى، مقر نادي أبناء القدس بالبلدة القديمة، وقمعت الشبان المتواجدين فيه.

وفي السياق اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري المقام على مدخل مخيم العروب، حيث أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الفلسطينيين ومنازلهم.

وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق إثر إطلاق قنابل الغاز عليهم من جنود الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين