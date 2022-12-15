فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أجهزة السلطة تقتحم منازل المواطنين وتعتقل عدد من الشبان في الخليل

نيوزيلندا تحظر التدخين وتفرض غرامة بـ150 ألف دولار للمخالفين

مشجعون مغاربة يحتفون بحماس وقادة القسام في ذكرى انطلاقة الحركة الـ35

المركزي القطري يرفع سعر الفائدة على الإيداع 50 نقطة أساس

ماذا قال وليد الركراكي بعد خسارة المغرب أمام فرنسا؟

أطعمة تساعد على تعزيز صحتك تعرف عليها

الأردن يجدد رفضه لانتهاكات الاحتلال بحق القدس والمقدسات

موسكو تحذر واشنطن من "عواقب غير متوقعة" إذا تم تزويد "كييف" بمنظومات "باتريوت"

الكشف عن سر عرض كتائب القسام بندقية هدار غولدن بشكل عكسي!

منتخب المغرب يودّع كأس العالم بشرف.. خسر أمام فرنسا في نصف النهائي

نيوزيلندا تحظر التدخين وتفرض غرامة بـ150 ألف دولار للمخالفين

15 ديسمبر 2022 . الساعة 05:19 بتوقيت القدس
...

ستُمنع الأجيال المقبلة من سكان نيوزيلندا من شراء التبغ في إطار مجموعة قوانين جديدة لمكافحة التدخين، أقرها البرلمان، وهي من بين أشد القوانين صرامة في العالم.

تشمل هذه القوانين حظر بيع التبغ لأي شخص من مواليد أول يناير/ كانون الثاني 2009 وما بعده، مع فرض عقوبة في شكل غرامة تصل إلى 150 ألف دولار نيوزيلندي (95910 دولارات أمريكية)، وسيبقى الحظر ساريا طوال حياة الشخص.

كما تقلل التشريعات كمية النيكوتين المسموح بها في السجائر وتقلل عدد تجار التجزئة الذين يمكنهم بيع التبغ بنسبة 90%.

وقالت الدكتورة عائشة فيرال، نائبة وزير الصحة، في بيان: “هذا التشريع يسرع التقدم نحو مستقبل خال من التدخين”.

وأضافت: “سيعيش الآلاف من الناس حياة أطول وأكثر صحة وستصبح المنظومة الصحية أفضل بتوفير نحو 5 مليارات دولار نتيجة عدم الحاجة إلى علاج الأمراض التي يسببها التدخين، مثل أنواع عديدة من السرطان والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبتر الأطراف”.

وسيُخفض عدد تجار التجزئة المرخص لهم بيع التبغ إلى 600 بحلول نهاية عام 2023 نزولا من 6000.

المصدر / وكالات
#بيوزيلندا تحظر التدخين #مواليد 2009 #مكافحة التدخين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة