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بالفيديو أجهزة السلطة تقتحم منازل المواطنين وتعتقل عدد من الشبان في الخليل

15 ديسمبر 2022 . الساعة 01:19 بتوقيت القدس
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اقحمت قوة كبيرة من أجهزة السلطة عددًا من منازل تعود لعائلة أبو كرامة في وادي أبو كتيلا بالخليل المحتلة، اليوم، حيث نشرت الخوف والرعب لدى الأطفال والنساء خلال اعتقالها عددًا من المواطنين.

وأظهر مقطع فيديو هجوم عناصر الأمن خلال ساعات الفجر الأولى على منازل المواطنين وسط إطلاق النار وقنابل الصوت وصراخ الأطفال والنساء، حيث قامت باعتقال 6 شبان من عائلة أبو كرامة.

يُذكر أن أجهزة السلطة تشن حملة كبيرة من الاعتقالات والاستدعاءات لعدد من النشطاء وطلاب الجامعات، في ذكرى انطلاقة حماس الـ 35، حيث ترفض إقامة مهرجان جماهيري للحركة في محافظات الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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