ماذا قال وليد الركراكي بعد خسارة المغرب أمام فرنسا؟

في ما يلي تصريحات المغرب بعد الخسارة أمام فرنسا حاملة اللقب في الدور نصف النهائي لمونديال قطر 2022 الأربعاء على ملعب البيت في الخور:

وليد الركراكي (مدرب المغرب لقناة الرياضية المغربية): "لقد بذلنا أقصى ما في وسعنا، وهذا الأمر الأكثر أهمية. قاتل الأولاد حتى اللحظة الأخيرة. أردنا الفوز بالمباراة لكننا واجهنا فريقاً قوياً يعرف ما يفعله وينتظر منك أن ترتكب خطأ وهذا ما فعلناه في بداية المباراة. خسرنا الكثير من اللاعبين الذين قدموا أفضل ما لديهم، كان المزراوي مريضاً لكنه لعب، وسايس ايضاً (مصاب). ليس لدي ما أقوله عندما يبذل اللاعبون أقصى ما يمكن. كان بإمكاننا التسجيل، لكن الهدف لم يأتِ لسوء الحظ. ليسامحنا المغاربة! أردنا الذهاب الى النهائي ولكن في المرة القادمة إن شاء الله. (بالنسبة لمباراة المركز الثالث) سنبذل أقصى ما في وسعنا لكن لن يكون الأمر سهلاً... سنرى أيضاً اللاعبين الذين لم يلعبوا لمنحهم وقتاً للعب. حتى لو أردنا نيل المركز الثالث، سنكون حذرين لأن لدينا الكثير من الإصابات. الآن، لن نفكر في هذه المباراة، سنستريح وسأقدم التهاني للشباب. هذا ما يهمني".

المصدر / وكالات