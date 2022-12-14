فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مشجعون مغاربة يحتفون بحماس وقادة القسام في ذكرى انطلاقة الحركة الـ35

مباراة المغرب وفرنسا في مونديال قطر 2022

إشادة كبيرة بالقائد ميسي بعد فوز الأرجنتين على كرواتيا

الكشف عن سر عرض كتائب القسام بندقية هدار غولدن بشكل عكسي!

رسالة من يحيى السنوار إلى "عرين الأسود"

حماس توجه رسالة شكر لجماهير الشعب الفلسطيني

"النخالة" مهاتفاً "هنية": نعتز بما حققته "حماس" خلال مسيرتها الجهادية

توقعات محبطة لمباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم

رئيس تونسي يتحدث حول ذكرى انطلاقة حركة حماس

تطبيقات بديلة على أجهزة آيفون وآيباد.. تعرف إليها

منتخب المغرب يودّع كأس العالم بشرف.. خسر أمام فرنسا في نصف النهائي

14 ديسمبر 2022 . الساعة 23:14 بتوقيت القدس
...
منتخب المغرب يودّع كأس العالم بشرف.. خسر أمام فرنسا في نصف النهائي

أنهى المنتخب الفرنسي مغامرة وحلم نظيره المغربي عندما تغلّب عليه 2-صفر الأربعاء على ملعب البيت في الخور، في نصف نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم، وبلغ المباراة النهائية الثانية تواليا والرابعة في تاريخه.

وسجل تيو هرنانديز (5) والبديل راندال كولو مواني (79) هدفي فرنسا التي تلتقي في المباراة النهائية الأحد المقبل على ملعب لوسيل مع الأرجنتين الفائزة على كرواتيا الوصيفة 3-صفر الثلاثاء.

أما المغرب فسيلعب مباراة تحديد المركز الثالث السبت على استاد خليفة الدولي ضد كرواتيا التي تعادل معها سلبا في الجولة الأولى، قبل أن تكرّ سبحة انتصاراته المتتالية على بلجيكا (2-صفر) وكندا (2-1) عندما بلغ الدور الثاني للمرة الثانية في تاريخه بعد الاولى عام 1986 في المكسيك.

وتابع المغرب مشواره الناجح في المونديال محققا إنجازين تاريخيين ببلوغه ربع النهائي على حساب إسبانيا بركلات الترجيح، ثم نصف النهائي على حساب البرتغال في أول إنجاز لمنتخب عربي وإفريقي يبلغ دور الأربعة.

في المقابل، بلغت فرنسا المباراة النهائية الرابعة في تاريخها بعد 1998 عندما نالت اللقب على حساب البرازيل، ثم 2006 عندما خسرت أمام ايطاليا، و2018 عندما توجت للمرة الثانية في تاريخها على حساب كرواتيا.

وباتت فرنسا على بعد مباراة واحدة من الظفر باللقب وتصبح أول من يحتفظ به منذ برازيل بيليه في عام 1962.

المصدر / وكالات
#فرنسا #المغرب #كأس العالم #مونديال قطر #نصف النهائي #قطر2022

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة