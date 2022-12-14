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بالصور مشجعون مغاربة يحتفون بحماس وقادة القسام في ذكرى انطلاقة الحركة الـ35

14 ديسمبر 2022 . الساعة 22:26 بتوقيت القدس
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رفع مشجعون مغاربة صورا لحفل انطلاقة حركة حماس الذي عقد اليوم الأربعاء 14-12 في مدينة غزة كتب عليها بالتزامن مع القمة الكروية بين المنتخبين المغربي والفرنسي في استاد البيت بقطر.

وكتب على الصور "جماهير المغرب تحيي حركة حماس في ذكرى انطلاقتها الخامسة والثلاثين"، كما رفع المشجعون صورة أخرى للقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف والقائد أبو أنس الغندور، كتب عليها "قادة النصر أنتم في قلوبنا".

ويأتي هذا الاحتفاء المغربي والعربي بالمقاومة الفلسطينينة وسط حملة صهيونية ممنهجة للتحريض ضد المغرب ولاعبيها وجمهورها الذين احتفلوا بأعلام فلسطين بعد فوزهم في مبارياتهم السابقة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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