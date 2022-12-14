رسالة من يحيى السنوار إلى "عرين الأسود"

قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار: "إن ظاهرة مخيم جنين وكتيبة بلاطة وعرين الأسود، وعمليات مقاومة الاحتلال، وعدم السماح له باستباحة الضفة، وتصاعد المقاومة بكل أشكالها هي السبيل الوحيد لتحقيق أهداف شعبنا".

وأضاف السنوار في كلمته بمهرجان انطلاقة حماس 35: سلام على أسود العرين الذي بات فكرة وعقيدة وسلوكًا، فكرة أن مسار التنسيق لم يحقق لشعبنا إلا الفشل والدمار، وعقيدة أن البندقية والمقاومة هي السبيل لتحقيق أهداف شعبنا، مؤكدًا أن أسود العرين ليسوا في نابلس فقط، بل تسري في روح كل الوطن.

وخاطب أهلنا في الداخل المحتل: "رصّوا صفوفكم، وتجهزوا لمقاومة الفاشية الصهيونية، واعلموا أنكم قنبلة في عمق الكيان".

كما توجه السنوار بالتحية لأمتنا العظيمة من المحيط إلى الخليج، ومن طنجة إلى جاكرتا، مردفا أن شعوبنا العربية والإسلامية في مونديال قطر أكدت انتماءها لفلسطين والقدس، ونبذها "لإسرائيل".

المصدر / فلسطين أون لاين