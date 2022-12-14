حماس توجه رسالة شكر لجماهير الشعب الفلسطيني

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس: تتقدم حركة حماس بعظيم الشكر والامتنان لجماهير شعبنا الفلسطيني الذين حضروا بمئات الالاف في مهرجان انطلاقة الحركة الخامسة والثلاثين عبر سيل بشري غير مسبوق.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي: هذا الحضور العظيم للجماهير تأكيد على التفافها حول خيار المقاومة والتمسك بالثوابت الوطنية بالرغم من العدوان الصهيوني والحصار على شعبنا.

وختم حديثه بالقول: تعاهد حماس جماهير شعبنا في كل أماكن تواجده على أن تكون الأمينة على تطلعاته، وأن تواصل النضال لتحقيق أهدافه بالحرية والعودة والاستقلال.

المصدر / فلسطين أون لاين