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حماس توجه رسالة شكر لجماهير الشعب الفلسطيني

14 ديسمبر 2022 . الساعة 19:53 بتوقيت القدس
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مهرجان حركة حماس "آتون بطوفان هادر"

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس: تتقدم حركة حماس بعظيم الشكر والامتنان لجماهير شعبنا الفلسطيني الذين حضروا بمئات الالاف في مهرجان انطلاقة الحركة الخامسة والثلاثين عبر سيل بشري غير مسبوق.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي: هذا الحضور العظيم للجماهير تأكيد على التفافها حول خيار المقاومة والتمسك بالثوابت الوطنية بالرغم من العدوان الصهيوني والحصار على شعبنا.

وختم حديثه بالقول: تعاهد حماس جماهير شعبنا في كل أماكن تواجده على أن تكون الأمينة على تطلعاته، وأن تواصل النضال لتحقيق أهدافه بالحرية والعودة والاستقلال.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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