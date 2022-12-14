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"النخالة" مهاتفاً "هنية": نعتز بما حققته "حماس" خلال مسيرتها الجهادية

14 ديسمبر 2022 . الساعة 19:44 بتوقيت القدس
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أجرى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية، بمناسبة الذكري الـ35 لانطلاقة حركة "حماس".

وقدم النخالة خلال اتصاله التهاني والمباركات بالذكرى الـ 35 لانطلاقة حركة حماس، معرباً عن بالغ اعتزازه بما حققته حماس خلال مسيرتها الجهادية الزاخرة بالتضحيات.

وأحيت حركة حماس ذكري انطلاقتها الـ35، في مهرجان جماهيري حاشد نظمته على أرض الكتيبة غرب مدينة غزة، اليوم الأربعاء14/12/2022م، شارك فيه مئات الآلاف من أبناء شعبنا ومناصري الحركة، بالإضافة لممثلي الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها قادة حركة الجهاد الإسلامي، والتي ألقى عضو مكتبها السياسي الشيخ نافذ عزام كلمة الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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