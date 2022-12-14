توقعات محبطة لمباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم

فيما كسر المنتخب المغربي جميع التوقعات في المباريات السابقة حتى وصل إلى المربع الذهبي في المونديال لأول مرة في تاريخه وتاريخ العرب وإفريقيا، يحدو المغاربة والعرب الأمل في تحقيق أسود الأطلس معجزة كروية الليلة أمام منتخب فرنسا لملاقاة الأرجنتين في النهائي.

توقعات محبطة

إلا أن موقع "ذا أناليست" المتخصص بإحصائيات كرة القدم، جاءت توقعاته محبطة للمباراة المرتقبة على ملعب البيت في الدوحة، فقد توقع فوز فرنسا بنسبة تصل إلى نحو 64.3 في المئة، مقابل نحو 13 في المئة للمغرب.

أما نسبة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين المنتخبين والمرور للوقت الإضافي فهي 22.7 في المئة.

من يصل للنهائي؟

كما جاءت توقعات "غوغل" شبه مطابقة للموقع، حيث منحت نسبة 62 في المئة لفرنسا، و14 في المئة للمغرب.

كذلك رجح "الباندا سهيل" الشهير فوز "الديوك" ومرورهم إلى نهائي "مونديال 2022".

وكان المغرب تأهل إلى النصف بعد فوزه على البرتغال بهدف نظيف، فيما فازت فرنسا على إنجلترا بنتيجة 2-1.

مباراة مصيرية

وتنتظر أسود الأطلس قمة نارية أمام المنتخب الفرنسي حامل اللقب، خصوصا خط هجومه المكون من الرباعي كيليان مبابي وأوليفييه جيرو وعثمان ديمبيليه وأنتوان غريزمان.

وكان المدرب وليد الركراكي قال، أمس إن لمنتخب فرنسا لاعبين ذوي جودة، ومدربهم هو الأفضل في العالم، مضيفا "سنحاول أن نخلق المفاجأة".

المصدر / وكالات