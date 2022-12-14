ماذا قال المدرب الذي ساعد الركراكي عن إنجاز منتخب المغرب؟

أثنى المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، على المدرب المغربي وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، بعد قيادة الأخير "أسود الأطلس" إلى المربع الذهبي في كأس العالم قطر 2022.

وقاد الركراكي، الذي تولى قيادة أسود الأطلس في أغسطس/ آب الماضي، منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، بعد مشوار مميز، حيث تصدر الفريق المجموعة السادسة، بعد الانتصار على بلجيكا وكندا والتعادل مع كرواتيا، وفي الأدوار الإقصائية كتب المغرب التاريخ؛ بإقصائه لإسبانيا والبرتغال تتابعًا، ليصطدم بحامل اللقب، منتخب فرنسا، في نصف النهائي.

وكانت صورة لوليد الركراكي قد انتشرت مؤخراً، يظهر فيها مدرب المنتخب المغربي خلال محاضرة للمدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، عبر منصة "زووم"، وخلال هذه المحاضرة، شرح أرتيتا فلسفته في التدريب وخبرته التكتيكية، بعد قيادته أرسنال للفوز على مانشستر سيتي في مباراة جمعت الفريقين عام 2020.

وسُئل أرتيتا عن رأيه في وليد الركراكي، بعد الانتصار الودي لأرسنال على ميلان في كأس سوبر دبي، وقال المدرب الإسباني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لأرسنال: "يعود الفضل في تأهل المغرب للركراكي، (انظر لـ) التأثير الذي أحدثه، فالذي فعله كان أمرًا مُذهلًا".

وأضاف: "إنه لأمر إيجابي حقًا أنّ يكون لكرة القدم العالمية منتخب أفريقي على المسرح.. فالمغرب الآن واحد من بين أربعة منتخبات تُنافس على لقب كأس العالم".

وواصل المدرب صاحب الـ"40" عامًا تصريحاته قائلًا: "أنا سعيد له وللمنتخب المغربي.. وأكرر أن الأمر مذهل للغاية".

المصدر / وكالات