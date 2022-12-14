فيديو لرسالة وليد الركراكي قبل ساعات من مباراة المغرب وفرنسا

وجَّه وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، رسالة حماسية إلى الجماهير المغربية، قبل ساعات من المباراة الهامة والتاريخية بين المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

ويواجه منتخب المغرب نظيره الفرنسي، اليوم الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2022، على ملعب البيت، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

رسالة وليد الركراكي للجماهير قبل مباراة المغرب وفرنسا

وقبل ساعات قليلة من موعد اللقاء، المقرر أن يبدأ عند الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، نشر الحساب الرسمي الخاص بكأس العالم، والتابع للاتحاد الدولي لكرة القدم، رسالة مصورة من الركراكي موجهة لجماهير "أسود الأطلس".

وقال الركراكي: "نحن نعلم أن المغاربة سيكونون معنا في كل مكان ليدعمونا، سواء من سافر إلى قطر، أو من بقي في المغرب".

وأضاف: "سنبذل كامل جهدنا لتحقيق النتيجة الإيجابية، التي تؤهلنا لخوض المباراة النهائية".

رسالة وليد للجماهير المغربية قبل مباراة فرنسا 🇲🇦



"ديروا النية ❤️" — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 14, 2022

وكان الركراكي قد أكد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ضد فرنسا، أنه هو ولاعبيه واثقون بقدرتهم على صناعة المفاجأة وكتابة التاريخ، على الرغم من أن كل الترشيحات تصب لصالح فرنسا.

وقال الركراكي: "سنواجه أفضل فريق في العالم وهي فرصة لإبراز قدراتنا، بالعزيمة المعتادة للمجموعة يمكننا تحقيق مزيد من النجاحات، نريد مواصلة التحدي والوصول إلى المباراة النهائية".

وعن فلسفته لخوض هذه المواجهة، أوضح المدرب الوطني: "علينا أن نلعب بشكل جماعي لإيقاف المنافس، يجب أن نأخذ حذرنا من كل لاعبي المنتخب الفرنسي وليس مبابي فقط، مساندة الجماهير المغربية والعربية من أهم عوامل نجاحنا".

مباراة المغرب وفرنسا

ووصل منتخب المغرب إلى الدور نصف النهائي، بعد تصدره المجموعة السادسة بفوزين على بلجيكا وكندا، وسبقهما التعادل أمام كرواتيا.

وفي الأدوار الاقصائية، نجح "أسود الأطلس" في تجاوز عقبتين أوروبيتين كبيرتين، وهما إسبانيا والبرتغال في الدورين ثمن وربع النهائي على التوالي.

ويُعتبر منتخب المغرب أول فريق عربي وإفريقي يصل إلى هذه المرحلة المتقدمة جداً من منافسات كأس العالم على مدار تاريخ اللعبة.

وتولي الركراكي تدريب منتخب المغرب بشكل رسمي يوم 31 أغسطس/ آب 2022، خلفاً للمدرب البوسني المُقال وحيد خليلوزيتش، الذي بلغ مع "الأسود" نهائيات مونديال قطر.

المصدر / وكالات