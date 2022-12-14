أول تعليق من حركة فتح على كلمة يحيى السنوار في مهرجان انطلاقة حماس 35

غزة/ يحيى اليعقوبي:

وصف القيادي في حركة فتح "التيار الإصلاحي" عماد محسن، كلمة رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار خلال مهرجان انطلاقة الحركة الـ35 بغزة، بأنها "مميزة من قيادي ذو خلفية وطنية ومناضل يشهد له القاصي والداني".

وقال محسن لصحيفة "فلسطين": إن "السنوار أكد أن شعبنا يملك كامل الحق بالدفاع عن وطننا، ومواجهة الاحتلال وأن من الطبيعي مواجهة الاحتلال وأن اليد ممدودة للكل من أجل بناء شراكة سياسية على قاعدة مقاومة الاحتلال".

وأضاف بأن هذه الشراكة يمكن معها إصلاح المنظمة وإعادة بناء البرنامج السياسي الفلسطيني على قاعدة إدارة الظهر للاحتلال حتى ينجلي ويندحر عن أرضنا المحتل.

وعد الخطاب دليل، صوابية الرؤية تجاه الشراكة، ومطلوب الآن أن تتحول الكلمة بمحتواها الوطني لسلوك سياسي يومي من خلال فتح حوار ممتد واستراتيجي مع القوى الوطنية والإسلامية من أجل حياة كريمة.