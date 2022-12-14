يحيى السنوار يهدد الاحتلال الإسرائيلي

كشف رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، أن الحركة أدارت خلال الفترة الماضية جولات تفاوض سرية غير مباشرة مع الاحتلال الصهيوني، مؤكدا أن الحركة تمهل الاحتلال الصهيوني وقتًا محدودًا لإتمام صفقة تبادل أسرى، مشددًا على أنه في حال استمرار المماطلة الصهيونية فإن الحركة ستغلق ملف الجنود الصهاينة الأسرى لديها إلى الأبد، وستخطو طريقة أخرى لتحرير الأسرى.

وقال: إن مطالب المقاومة الفلسطينية كانت واضحة بأن يتم الافراج عن معتقلي صفقة شاليط والأسيرات والأطفال والمرضى، وعلى رأسهم الأسير القائد ناصر أبو حميد، والأسير القائد وليد دقة، والجثامين المحتجزة والأسرى القدامى، مقابل منغستو والسيد.

المصدر / فلسطين أون لاين