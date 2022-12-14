فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أول تعليق من حركة فتح على كلمة يحيى السنوار في مهرجان انطلاقة حماس 35

يحيى السنوار يهدد الاحتلال الإسرائيلي

مشاهد لطائرات القسام في مهرجان انطلاقة حماس الـ35

الهيئة القيادية لأسرى حماس: ثقتنا بالمقاومة راسخة

الكشف عن سر عرض كتائب القسام بندقية هدار غولدن بشكل عكسي!

مشاهد جديدة للطائرات المسيرة والجوقة العسكرية لكتائب القسام

آخر قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة

مسير عسكري لطلبة الكتلة الإسلامية في جامعة بير زيت في الذكرى 35 لانطلاقة حركة حماس

مباراة المغرب وفرنسا في مونديال قطر 2022

حماس توجه رسالة شكر إلى وسائل الإعلام.. ماذا قالت؟

بالفيديو يحيى السنوار يهدد الاحتلال الإسرائيلي

14 ديسمبر 2022 . الساعة 18:21 بتوقيت القدس
...
يحيى السنوار خلال كلمته في مهرجان انطلاقة حركة حماس الـ35 (5).jpeg

كشف رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، أن الحركة أدارت خلال الفترة الماضية جولات تفاوض سرية غير مباشرة مع الاحتلال الصهيوني، مؤكدا أن الحركة تمهل الاحتلال الصهيوني وقتًا محدودًا لإتمام صفقة تبادل أسرى، مشددًا على أنه في حال استمرار المماطلة الصهيونية فإن الحركة ستغلق ملف الجنود الصهاينة الأسرى لديها إلى الأبد، وستخطو طريقة أخرى لتحرير الأسرى.

وقال: إن مطالب المقاومة الفلسطينية كانت واضحة بأن يتم الافراج عن معتقلي صفقة شاليط والأسيرات والأطفال والمرضى، وعلى رأسهم الأسير القائد ناصر أبو حميد، والأسير القائد وليد دقة، والجثامين المحتجزة والأسرى القدامى، مقابل منغستو والسيد.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#يحيى السنوار #الاحتلال الإسرائيلي #المقاومة الفلسطينية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة