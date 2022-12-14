آخر قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وبدأ الاجتماع بتوجيه التهنئة لكل من: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة المقاومة الإسلامية حماس، بمناسبة ذكرى انطلاقتهما، التي تتزامن مع ذكرى انتفاضة الحجارة، بما تمثله من محطة جهادية مفصلية في تاريخ شعبنا المقاوم.

ووفي تصريح صحفي لـ"المكتب الإعلامي الحكومي"، وصل فلسطين "أون لاين" فقد استحضرت اللجنة المواقف والمحطات المهمة في تاريخ فصائل المقاومة التي تحيي ذكرى انطلاقتها هذه الأيام، وأثنت اللجنة على جهود الطواقم الحكومية في تأمين وتنظيم عقد هذه المناسبات الوطنية، بما يؤكد على حالة الوحدة الوطنية واحتضان غزة بمستوياتها الرسمية والفصائلية والجماهيرية لمشروع المقاومة الذي تمثله هذه الانطلاقات.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، واعتمدت محاضر لجنتي؛ الشؤون الاقتصادية، وشؤون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

🔻منح خصم بما لا يزيد على نسبة 25% من قيمة السلعة الأساسي؛ للبضائع الواردة عبر معبر رفح التجاري.

🔻صرف جميع الطلبات المعتمدة من المستحقات لأغراض الجنازة.

🔻تمديد العمل بقرار إعفاء شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد المرخصة، بنسبة 50% من رسوم التراخيص المتراكمة والجديدة.

🔻إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من رسوم الفحص الطبي والتحاليل لغرض التصنيف وفق ما تتطلبه بطاقة المعاق.

🔻تمديد قرار إعفاء الجمعيات التعاونية من رسوم فحص المنتجات بوزارة الاقتصاد الوطني.

🔻منح إعفاء للرياديين والمبادرين من رسوم الفحص المخبري لمنتجاتهم للمرة الأولى.

🔻تجديد عقود شركات الخدمات العاملة في وزارة الصحة.

🔻اعتماد توصيات ضبط أعمال الشركات العاملة بالتكييش.

🔻اعتماد الإطار الاستراتيجي لإدارة العمل الخيري في قطاع غزة.

🔻تنسيب مشروع قانون الأراضي الجديد للمجلس التشريعي.

🔻اعتماد تشكيل المجلس التنسيقي للمعابر والحدود.

🔻إحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم.

المصدر / فلسطين أون لاين